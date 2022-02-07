Можно ли забеременеть от двух разных мужчин одновременно, рассказали гинекологи

Пятый канал взял комментарий у акушера-гинеколога Екатерины Хиврич, которая расставила все точки над «i» в вопросе, можно ли забеременеть одновременно от двух разных мужчин. Врач утверждает, что такое действительно возможно, но не торопитесь обзаводиться седыми волосами — случается это крайне редко.

«Иногда в одном цикле у женщины случается овуляция двумя яйцеклетками с разницей в несколько дней. Если накануне первой овуляции у нее был половой акт с одним мужчиной, а в промежуток между первой и второй овуляцией с другим мужчиной, то возможно оплодотворение двух разных яйцеклеток сперматозоидами с генетическим материалом двух разных мужчин», — комментирует Екатерина.

Стоит отметить, что, помимо маленькой вероятности совершения такого события, еще менее возможным является его распознавание. Это обусловлено тем, что подтвердить суперфекундацию возможно только при генетическом исследовании. Но к этому редко прибегают. Специалист рассказывает, что известно лишь несколько случаев, когда отец двойни обращался к генетическому тесту, который подтвердил, что один ребенок его, а второй от другого мужчины.