«Можете нас поздравить»: Таня Терешина крестила 9-месячного сына

Певица еще ни разу открыто не показывала своего малыша. И на фотографиях с крещения мальчик тоже находится спиной к камере. Его держит на руках папа, а счастливая мать нежно смотрит на малыша. Но певица обещала вскоре познакомить мир с Арсением.

«Можете нас поздравить)! В нашей семье замечательное событие, мы крестили нашего сыночка. Фотографии с самих Крестин я вам обязательно покажу, вместе с личиком нашего малипусика, но попозже», - написала Татьяна Терешина в микроблоге.