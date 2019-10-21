«Можете нас поздравить»: Таня Терешина крестила 9-месячного сына
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Фото: Instagram
40-летняя Татьяна Терешина рассказала в Instagram, что крестила своего 9-месячного сына Арсения-Остапа. На празднике присутствовали только самые близкие.
Певица еще ни разу открыто не показывала своего малыша. И на фотографиях с крещения мальчик тоже находится спиной к камере. Его держит на руках папа, а счастливая мать нежно смотрит на малыша. Но певица обещала вскоре познакомить мир с Арсением.
«Можете нас поздравить)! В нашей семье замечательное событие, мы крестили нашего сыночка. Фотографии с самих Крестин я вам обязательно покажу, вместе с личиком нашего малипусика, но попозже», - написала Татьяна Терешина в микроблоге.
Фото: Instagram
«Отличное событие, пусть растет здоровеньким, счастливым, удачливым», «Танечка, мои поздравления. Всего самого прекрасного и замечательного», «Поздравляю с этим важным событием!!!», - написали в комментариях.
Напомним, у Татьяны есть старшая 6-летняя дочь от телеведущего Славы Никитина. Отцом сына стал Олег Курбатов, который моложе жены на 16 лет. Замуж за него певица вышла всего через несколько месяцев после знакомства.
Фото и видео: Instagram
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