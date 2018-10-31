Мояжизнь: Полина Гагарина показала подросшую дочку на трогательном фото

В конце апреля прошлого года певица Полина Гагарина стала мамой во второй раз, родив супругу Дмитрию Исхакову очаровательную дочку Мию. Звезда до сих пор не показывает поклонникам лицо малышки, хотя время от времени и радует фотографиями с крохой. Накануне Полина вновь решила выложить в свой микроблог милый снимок с Мией.
«Дома❤️ #мояжизнь», — так подписала Гагарина фото, на котором девочка наблюдает за сидящей кошкой через стеклянную дверь, ведущую на террасу.
Поклонники, обрадованные редким семейным снимком своей любимицы, оказались куда многословнее: «Полина, какая у тебя прелестная дочка!», «Такая большая уже», «Сначала даже не узнала! Какая большая», «Мия такая красивая». Фолловеры также попросили артистку почаще рассказывать о дочери — пока что Полина радует публику лишь новостями о себе. Впрочем, иногда звезда все же отвечает на вопросы о малышке Мии — например, на кого из родителей похожа девочка: «Она вся в папу, мама вообще «мимо проходила».
Фото: Instagram