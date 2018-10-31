Мояжизнь: Полина Гагарина показала подросшую дочку на трогательном фото

Поклонники, обрадованные редким семейным снимком своей любимицы, оказались куда многословнее: «Полина, какая у тебя прелестная дочка!», «Такая большая уже», «Сначала даже не узнала! Какая большая», «Мия такая красивая». Фолловеры также попросили артистку почаще рассказывать о дочери — пока что Полина радует публику лишь новостями о себе. Впрочем, иногда звезда все же отвечает на вопросы о малышке Мии — например, на кого из родителей похожа девочка: «Она вся в папу, мама вообще «мимо проходила».

Фото: Instagram