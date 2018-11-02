«Моя жизнь в школе была адом»: Яна Поплавская рассказала, как научить детей противостоять буллингу

Сегодня на портале «Летидор» стартует антибуллинговый флешмоб. Его суть в том, чтобы рассказывать свои истории о травле в соцсетях, отмечая их хештегами #япротивтравли #япротивбуллинга. Первой своим опытом поделилась известная актриса Яна Поплавская. «Я ничуть не жалею о том, каким способом в свое время противостояла травле я, а потом и мой младший сын», — сообщила она.

С юных лет Яна Поплавская снималась в кино. Но это не помогло девочке избежать травли в школе. Не повлияло и происхождение хейтеров: в 30-й спецшколе, где училась на тот момент 10-летняя актриса, занимались дети уважаемых людей из благополучных семей. Напротив, дети еще яростнее дразнили известную одноклассницу.

«Моя жизнь в школе была АДОМ! В ад ее превратила очень красивая и статная девочка Кристина, которая пришла к нам в класс. Меня травили за очень большие глаза и рот, за то, что я была самой маленькой в классе. "От горшка два вершка", "Шавка", "Лягушка" — это самые милые прозвища, которыми меня наградила та самая красавица Кристина, которая очень быстро стала лидером среди девчонок. Когда я заходила в класс, она говорила: "Поплавская, надо тебе твой огромный рот зашить". Я тогда узнала, кто такой Гуинплен. И когда я прочитала, что это мальчик, которому разрезали рот, чтобы показывать его людям за деньги, это нанесло катастрофический удар по моей психике. Слово "Гуинплен" ночами звучало у меня в голове», — поделилась звезда.