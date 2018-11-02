«Моя жизнь в школе была адом»: Яна Поплавская рассказала, как научить детей противостоять буллингу

Сегодня на портале «Летидор» стартует антибуллинговый флешмоб. Его суть в том, чтобы рассказывать свои истории о травле в соцсетях, отмечая их хештегами #япротивтравли #япротивбуллинга. Первой своим опытом поделилась известная актриса Яна Поплавская. «Я ничуть не жалею о том, каким способом в свое время противостояла травле я, а потом и мой младший сын», — сообщила она.
С юных лет Яна Поплавская снималась в кино. Но это не помогло девочке избежать травли в школе. Не повлияло и происхождение хейтеров: в 30-й спецшколе, где училась на тот момент 10-летняя актриса, занимались дети уважаемых людей из благополучных семей. Напротив, дети еще яростнее дразнили известную одноклассницу.
«Моя жизнь в школе была АДОМ! В ад ее превратила очень красивая и статная девочка Кристина, которая пришла к нам в класс. Меня травили за очень большие глаза и рот, за то, что я была самой маленькой в классе. "От горшка два вершка", "Шавка", "Лягушка" — это самые милые прозвища, которыми меня наградила та самая красавица Кристина, которая очень быстро стала лидером среди девчонок. Когда я заходила в класс, она говорила: "Поплавская, надо тебе твой огромный рот зашить". Я тогда узнала, кто такой Гуинплен. И когда я прочитала, что это мальчик, которому разрезали рот, чтобы показывать его людям за деньги, это нанесло катастрофический удар по моей психике. Слово "Гуинплен" ночами звучало у меня в голове», — поделилась звезда.
К счастью, девочку поддерживали взрослые коллеги на съемочной площадке, отец Поплавской тоже был всегда на ее стороне: «Папа всегда отвечал, что у меня самые красивые глаза и самый красивый рот. Это когда я стала девушкой, то мне начали делать комплименты. Но тогда от Кристины и ее подружек я слышала в спину только "Обезьяна Чи-чи-чи продавала кирпичи", "Ааа, крокодилы, бегемоты" (разумеется, я была и обезьяной, и крокодилом). Как я рыдала, вы себе не представляете! Я боялась приходить в класс, я не хотела слышать это шипение вокруг. Я несколько раз наедалась снега, лишь бы заболеть ангиной и не идти в школу».
Вспоминая эти далеко не самые приятные моменты, Яна решила, что научит своих сыновей противостоять буллингу. Когда с этим явлением столкнулся ее младший сын Никита, которого стали дразнить за появившийся в результате гормональной терапии в пятом классе лишний вес, Поплавская поделилась с ним опытом. В ее случае помогла только драка.
«И вот наступил тот день, когда из школы бежит мой толстый ребенок (ну и что??? мы все разные!) и кричит: "Мамочка, я сделал это! Я ответил ему! Тебя в школу вызывают!" Я сразу оделась и пошла в школу. Там мне сказали, что мой пятиклассник избил семиклассника», — рассказала актриса. Тогда она тоже полностью была на стороне своего ребенка.
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Мои любимые! Старший и младший, мои мальчики выросли и смеясь называют меня «маленькой мамой» Обожаю друзей своих сыновей , заехала к старшему ! Мы все вместе , это классно !Выходные впереди👍 Урааааааа!#сыновья #моялюбовь #вместе #янапоплавская #никитапоплавский #климпоплавский #моясемья #счастье
«Самое страшное — это безнаказанность детей, которые совершают подобные поступки. Потом из таких детей вырастают молодые люди, которые занимаются дедовщиной в армии. Там все построено по той же схеме, что и в школе: лидер и его свита подавляют более слабого человека, который не похож на остальных. Он может быть толстым, носить очки, ходить в чистой, но бедной одежде, иметь проблемы с речью, тонкий голос, физические недостатки… <...> Кстати, зачастую начинают травлю именно дети "благополучные", но недолюбленные. Нелюбовь в семье (родители же любят "прикрываться" работой и добычей денег) превращает детей в нарциссов. Дети требуют этой самой любви, уважения, поэтому они становятся лидерами в школе среди слабых. А еще часто бывает, что эти самые лидеры в школе являются жертвами у себя дома — их бьют, оскорбляют, унижают, говорят, что они — ничтожество, которое не добилось никаких результатов», — пояснила она суть явления.
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Фото: instagram, видео: ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России / YouTube