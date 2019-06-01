«Моя выпускница»: Вера Брежнева нежно поздравила дочь с окончанием школы

Подписчики поздравили Соню с окончанием школы и вновь отметили потрясающее сходство девочки со знаменитой мамой: «Когда не отличить, где мать, а где дочь», «Подскажите, с какой стороны дочь, а с какой Вера!?», «Верочка, в добрый час! Пусть впереди будут открыты все двери в знания и в новую учебную жизнь. Пусть все получится!», «Поздравляю!!!) Это так классно, такой трогательный день)» , «Вы словно обе выпускницы!», «Здорово, поздравляю вас, вы как две красивые сестры», «Я искала дочь на фото», «Это слёзы счастья, Вера», «Как такое может быть ??? Ровесницы !!!!!!», «Если бы не знала, что эта девушка - Ваша дочь, то подумала бы - подруга))», «Вера, вы такая красивая, вы как две сестры, а не мать и дочь», «От души поздравляю!!! Пусть наши дети найдут свой путь и будут счастливее нас!».