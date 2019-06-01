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«Моя выпускница»: Вера Брежнева нежно поздравила дочь с окончанием школы

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Вера Брежнева и Соня Киперман

Фото: Instagram Веры Брежневой
Певица поделилась в Instagram фотографией с выпускного Сони Киперман.

Певица Вера Брежнева воспитывает двух дочерей — 18-летнюю Соню и 8-летнюю Сару. Старшая наследница экс-солистки группы «ВИА Гра» закончила школу, о чем Вера сообщила в Instagram, опубликовав фотографию с Соней: «Моя выпускница 👩‍🎓 И пусть не верится (это со временем все же придёт), что сегодня моя старшая доченька окончила школу 💛 но это такое приятное чувство - смесь любви, гордости, щемящей тоски и восхищения. И сегодня ещё раз убедилась, что самая сложная и ответственная работа - это быть родителем. Пусть наши дети будут лучше нас, успешнее нас, свободнее нас, счастливее нас. Поздравляю всех выпускников этого года и их родителей ❤️ #выпуск2019 Ps: наплакалась сегодня… #graduation».

Подписчики поздравили Соню с окончанием школы и вновь отметили потрясающее сходство девочки со знаменитой мамой: «Когда не отличить, где мать, а где дочь», «Подскажите, с какой стороны дочь, а с какой Вера!?», «Верочка, в добрый час! Пусть впереди будут открыты все двери в знания и в новую учебную жизнь. Пусть все получится!», «Поздравляю!!!) Это так классно, такой трогательный день)» , «Вы словно обе выпускницы!», «Здорово, поздравляю вас, вы как две красивые сестры», «Я искала дочь на фото», «Это слёзы счастья, Вера», «Как такое может быть ??? Ровесницы !!!!!!», «Если бы не знала, что эта девушка - Ваша дочь, то подумала бы - подруга))», «Вера, вы такая красивая, вы как две сестры, а не мать и дочь», «От души поздравляю!!! Пусть наши дети найдут свой путь и будут счастливее нас!».

Больше новостей о Вере Брежневой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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