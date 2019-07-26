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«Моя вечная ценность»: Максим Виторган нежно поздравил красавицу-дочь с днем рождения

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Полина Виторган

Фото: Instagram Полины Виторган
Полине Виторган исполнилось 23 года.

26 июля свой день рождения отмечает дочь Максима Виторгана Полина. Актер опубликовал в блоге фото красавицы-именинницы и посвятил ей трогательные строки: «Моя гордость и радость, моя вечная ценность, поздравляю тебя! Будь счастлива! Не беси папу! Впрочем, это единственное, чего ты не умеешь».

«Тебя все мы бесим, это нормально))), а Полина - просто красавицей стала», — написала под фотографией бывшая жена актера Ксения Собчак.

«Надо же, в один день с моей мамой) Полина, ты прекрасна и талантлива! Дерзай и будь счастлива))😘🌈», — поздравила Полину Нонна Гришаева.

Многочисленные подписчики Максима Виторгана присоединились к поздравлениям имениннице.

Полина Виторган в фильме "Выше неба"

Напомним, Максим Виторган – многодетный отец. У актера есть двое детей от брака с Викторией Верберг — дочь Полина и сын Даниил. От брака с Ксенией Собчак звезда театра и кино воспитывает сына Платона.

Больше о Максиме Виторгане вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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