«Моя вечная ценность»: Максим Виторган нежно поздравил красавицу-дочь с днем рождения

«Тебя все мы бесим, это нормально))), а Полина - просто красавицей стала», — написала под фотографией бывшая жена актера Ксения Собчак.

«Надо же, в один день с моей мамой) Полина, ты прекрасна и талантлива! Дерзай и будь счастлива))😘🌈», — поздравила Полину Нонна Гришаева.

Многочисленные подписчики Максима Виторгана присоединились к поздравлениям имениннице.