«Моя вечная ценность»: Максим Виторган нежно поздравил красавицу-дочь с днем рождения

26 июля свой день рождения отмечает дочь Максима Виторгана Полина. Актер опубликовал в блоге фото красавицы-именинницы и посвятил ей трогательные строки: «Моя гордость и радость, моя вечная ценность, поздравляю тебя! Будь счастлива! Не беси папу! Впрочем, это единственное, чего ты не умеешь».
«Тебя все мы бесим, это нормально))), а Полина - просто красавицей стала», — написала под фотографией бывшая жена актера Ксения Собчак.
«Надо же, в один день с моей мамой) Полина, ты прекрасна и талантлива! Дерзай и будь счастлива))😘🌈», — поздравила Полину Нонна Гришаева.
Многочисленные подписчики Максима Виторгана присоединились к поздравлениям имениннице.
Напомним, Максим Виторган – многодетный отец. У актера есть двое детей от брака с Викторией Верберг — дочь Полина и сын Даниил. От брака с Ксенией Собчак звезда театра и кино воспитывает сына Платона.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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