«Моя принцесса»: Дмитрий Тарасов показал милые и смешные снимки с 7-месячной дочкой

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко регулярно выкладывают в свои микроблоги фото с дочкой Миланой, но сегодня, 10 февраля, один из особенных дней — девочке исполнилось семь месяцев. Гордый папа поздравил малышку трогательным посланием в своем Instagram, поделившись несколькими забавными снимками с подросшей девочкой.

«Моя младшая принцесса сегодня отмечает 7 месяцев! Ты у нас умница, будь такой радостной всегда! Люблю, скоро буду рядом», — написал Дмитрий.