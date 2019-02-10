«Моя принцесса»: Дмитрий Тарасов показал милые и смешные снимки с 7-месячной дочкой

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко регулярно выкладывают в свои микроблоги фото с дочкой Миланой, но сегодня, 10 февраля, один из особенных дней — девочке исполнилось семь месяцев. Гордый папа поздравил малышку трогательным посланием в своем Instagram, поделившись несколькими забавными снимками с подросшей девочкой.
«Моя младшая принцесса сегодня отмечает 7 месяцев! Ты у нас умница, будь такой радостной всегда! Люблю, скоро буду рядом», — написал Дмитрий.
Мама Миланы Анастасия пока не написала праздничный пост — должно быть, ей пока недосуг. Напомним, недавно в Сети появились слухи о второй беременности модели, но футболист их опроверг, хотя дал понять, что они с женой хотят много детей.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram