«Моя огромная любовь»: Александра Стриженова показала новорожденного малыша

В знаменитой семье Стриженовых в начале апреля случилось пополнение. Старшая дочь Екатерины и Александра Анастасия стала мамой. А несколько часов назад стало известно, что 17-летняя Саша, младшая дочь пары, также впервые познала радость материнства — девушка стала крестной мамой своему племяннику Петру. «Мой маленький племянник, мой первый крестник, моя огромная любовь!❤️» — написала Александра под нежным фото малыша.