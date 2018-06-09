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«Моя огромная любовь»: Александра Стриженова показала новорожденного малыша

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Стриженов с женой и дочерьмим

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Младшая дочь Александра и Екатерины Стриженовых сообщила, что впервые стала крестной мамой.

В знаменитой семье Стриженовых в начале апреля случилось пополнение. Старшая дочь Екатерины и Александра Анастасия стала мамой. А несколько часов назад стало известно, что 17-летняя Саша, младшая дочь пары, также впервые познала радость материнства — девушка стала крестной мамой своему племяннику Петру. «Мой маленький племянник, мой первый крестник, моя огромная любовь!❤️» — написала Александра под нежным фото малыша.

Напомним, 30-летняя Анастасия Стриженова замужем за финансистом Петром Грищенко. Пара проживает в Нью-Йорке. Петр стал первым ребенком супругов. 6 июня Александру Стриженову исполнилось 49 лет и в честь дня рождения отца Анастасия показала очень трогательное фото Александра с внуком.

Фото: instagram

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