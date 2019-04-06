«Моя мама — звезда»: Эвелина Бледанс показала, как ее поздравил младший сын

Напомним, отцом 24-летнего Николая является израильский бизнесмен Дмитрий, а с папой Семы, Александром Семиным, Эвелина рассталась в 2017 году. В прошлом году стало известно, что более двадцати лет назад в результате сильнейшего стресса у актрисы начались преждевременные роды, и она родила недоношенную девочку, однако врачи констатировали смерть ребенка. Эвелина Бледанс и ее супруг Юрий Стыцковский даже не видели тела малютки. Лишь сейчас актриса нашла в себе силы, чтобы рассказать об этом Андрею Малахову. Эвелина неоднократно признавалась, что мечтает о дочери, поэтому очень надеется, что вспомогательные репродуктивные технологии ей помогут в исполнении заветной мечты: «Я вообще привыкла надеяться в этой жизни только на себя. У меня были очень богатые мужья, но всегда в браках я работала, откладывала денежки. Сейчас я хочу родить для себя, а не для мужчины. У меня свои крепкие мускулистые крылья, которыми я могу обнять своих детей».