«Моя мама — звезда»: Эвелина Бледанс показала, как ее поздравил младший сын

5 апреля Эвелина Бледанс отпраздновала свой день рождения. Актриса получила множество поздравлений от своих родных и близких, а стихотворением, которое ей прочитал младший сын, «солнечный» семилетний Семен, именинница поделилась в своем Instagram: «Моя мама- актриса/Моя мама-звезда/Она очень красива,умна и стройна./С юбилеем поздравлю,буду сильно любить./И хорошим сыночком постараюсь я быть».
Стоит отметить, что свой день рождения Эвелина отпраздновала в Израиле, где живет ее старший сын Николай. В блоге актрисы появилось ее редкое фото с двумя любимыми мальчишками: «Ну, вот проснулась уже никакая не «Юбилярша» а обычная женщина, которой надо идти мыть вчерашнюю посуду и готовить завтрак своим пацанам. Простите, что не было сториз и фото- просто было хорошо👩👦👦 Друзья, спасибо всем за поздравления и теплые слова- я чувствую вашу поддержку и любовь! Я чувствую, что вы рядом и всегда подставите плечо! У нас много планов и дел, а пока еще денек я просто мама двух мальчишек, таких разных, и таких любимых! Поцелуйте своих деток, если они ещё спят или уже проснулись👩👦👦 Скажите , что любите их!».
Напомним, отцом 24-летнего Николая является израильский бизнесмен Дмитрий, а с папой Семы, Александром Семиным, Эвелина рассталась в 2017 году. В прошлом году стало известно, что более двадцати лет назад в результате сильнейшего стресса у актрисы начались преждевременные роды, и она родила недоношенную девочку, однако врачи констатировали смерть ребенка. Эвелина Бледанс и ее супруг Юрий Стыцковский даже не видели тела малютки. Лишь сейчас актриса нашла в себе силы, чтобы рассказать об этом Андрею Малахову. Эвелина неоднократно признавалась, что мечтает о дочери, поэтому очень надеется, что вспомогательные репродуктивные технологии ей помогут в исполнении заветной мечты: «Я вообще привыкла надеяться в этой жизни только на себя. У меня были очень богатые мужья, но всегда в браках я работала, откладывала денежки. Сейчас я хочу родить для себя, а не для мужчины. У меня свои крепкие мускулистые крылья, которыми я могу обнять своих детей».
Больше о детях Эвелины Бледанс вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram