«Моя малышка пошла!»: Юлия Савичева похвасталась успехами дочери

Юлия Савичева стала мамой в июле 2017 года. Певица не показывает фотографии дочери Анны, однако с удовольствием рассказывает о материнстве. Несколько часов назад артистка опубликовала селфи, под которым поделилась новыми успехами годовалой малышки: «Урааа! Моя малышка пошла! Причем побежала просто😂 Она очень активная, резкая, не боится пока ничего! До этого в ходунках постоянно бегала, потом за ручку, а сейчас даже отталкивает меня, сама хочет. Падаем конечно! Похнычет немножко и дальше шурует! Прямо хоть шлем, наколенники и налокотники одевай ей🤣 Я, кстати, тоже в год пошла. Яблоко от яблони недалеко падает».
Напомним, Юлия Савичева и ее супруг, Александр Аршинов, прошли непростой путь, прежде чем стали родителями. Несколько лет назад певица потеряла ребенка на небольшом сроке беременности. Это случилось во время гастролей, поэтому, забеременев вновь, Юлия прервала концертную деятельность и надолго пропала с радаров светской хроники. Отметим, что о появлении дочери артистка сообщила лишь спустя месяц после ее рождения.
Фото: instagram