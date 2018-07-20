«Моя малышка пошла!»: Юлия Савичева похвасталась успехами дочери

Юлия Савичева стала мамой в июле 2017 года. Певица не показывает фотографии дочери Анны, однако с удовольствием рассказывает о материнстве. Несколько часов назад артистка опубликовала селфи, под которым поделилась новыми успехами годовалой малышки: «Урааа! Моя малышка пошла! Причем побежала просто😂 Она очень активная, резкая, не боится пока ничего! До этого в ходунках постоянно бегала, потом за ручку, а сейчас даже отталкивает меня, сама хочет. Падаем конечно! Похнычет немножко и дальше шурует! Прямо хоть шлем, наколенники и налокотники одевай ей🤣 Я, кстати, тоже в год пошла. Яблоко от яблони недалеко падает».