«Моя маленькая копия»: Татьяна Навка поделилась милым фото с четырехлетней дочерью

А как вам кажется, на кого больше похожа Надя Пескова – на маму или на папу, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram