«Моя маленькая копия»: Татьяна Навка поделилась милым фото с четырехлетней дочерью

Татьяна Навка часто радует пользователей Сети забавными фото и видео с младшей дочерью — 4-летней Надей. В данный момент спортсменка отдыхает на Мальдивах, откуда делится красочными фотографиями, неизменно вызывающими бурные обсуждения в комментариях. Новый снимок, на котором Татьяна и Надя позируют в одинаковых летних платьях от Dolce&Gabbana, не стал исключением. «Моя маленькая копия👩❤️💋👩💖💕💘 Самый большой пример для девочки-это конечно же ее мама!!👆🏼👆🏼👆🏼 Поэтому, следите за собой, за своими привычками, манерами и мыслями, дорогие мамы. Мы поздравляем всех с Крещением!!!» — подписала фотографию олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
«Симпатичны❤️Дети,отражение родителей .Полностью согласна с вами.С праздником», «Маленькая копия папы:)», «Две красотки!!! И очень похожи!Но это мама и дочурка. А мама и дочка всегда одно целое», «Круто,такие красотки 👍», «Так как вы с супругом очень похожи, то Надюша копия папы и мамы. Замечательная вы семья», «Надюшка похожа на папу,но только без усов!!!!!!💟», «Точно сказано! Доченьки они такие всё повторяют за мамами, просто ВСЁ😀😍🤗💖Татьяна Вам огромное спасибо за добрые слова, с праздником Вас и Вашу маленькую красивучую маленькую копию, — написали подписчики в комментариях.
А как вам кажется, на кого больше похожа Надя Пескова – на маму или на папу, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram