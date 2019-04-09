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«Моя любовь»: Сын Преснякова и Подольской задорно станцевал на дне рождения папы

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я выбрал вместо рекламы.
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Сын Преснякова и Подольской перед камерой чувствует себя раскованно

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Несколько видео с праздника артисты выложили в Instagram.

Владимир Пресняков отметил 51-й день рождения в конце марта. Однако видео с семейного праздника появилось в соцсетях артиста и его супруги Натальи Подольской только сейчас.

Популярный певец получил сотни поздравлений от друзей, коллег и подписчиков. Владимир поблагодарил всех за теплые слова и пожелания: «Спасибо но огромное за теплые слова для меня это очень важно знать что вы у меня есть» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

День рождения представитель известной династии Пресняковых отмечал в семейном кругу в обном из столичных ресторанов. И в разгар праздника на импровизированный танц-пол вышел трехлетний сын Артемий. Он зажигательно станцевал, так оригинально поздравив папу с днем рождения. При чем видно, что маленький Пресняков обладает такой же пластикой, как и отец. Владимир Пресняков в 80-е годы ворвался на сцену, сразив публику не только неподражаемым высоким голосом, но и мастерством танцора брейка.

Наталья Подольская в Instagram подписала видео очень лаконично: «Моя любовь».

Наталья и Владимир поженились в июне 2010 года после пяти лет отношений. Их первенец Артемий появился на свет в июне 2015 года.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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