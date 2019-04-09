«Моя любовь»: Сын Преснякова и Подольской задорно станцевал на дне рождения папы

Владимир Пресняков отметил 51-й день рождения в конце марта. Однако видео с семейного праздника появилось в соцсетях артиста и его супруги Натальи Подольской только сейчас.

Популярный певец получил сотни поздравлений от друзей, коллег и подписчиков. Владимир поблагодарил всех за теплые слова и пожелания: «Спасибо но огромное за теплые слова для меня это очень важно знать что вы у меня есть» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).