«Моя любовь»: Сын Преснякова и Подольской задорно станцевал на дне рождения папы

Владимир Пресняков отметил 51-й день рождения в конце марта. Однако видео с семейного праздника появилось в соцсетях артиста и его супруги Натальи Подольской только сейчас.
Популярный певец получил сотни поздравлений от друзей, коллег и подписчиков. Владимир поблагодарил всех за теплые слова и пожелания: «Спасибо но огромное за теплые слова для меня это очень важно знать что вы у меня есть» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
День рождения представитель известной династии Пресняковых отмечал в семейном кругу в обном из столичных ресторанов. И в разгар праздника на импровизированный танц-пол вышел трехлетний сын Артемий. Он зажигательно станцевал, так оригинально поздравив папу с днем рождения. При чем видно, что маленький Пресняков обладает такой же пластикой, как и отец. Владимир Пресняков в 80-е годы ворвался на сцену, сразив публику не только неподражаемым высоким голосом, но и мастерством танцора брейка.
Наталья Подольская в Instagram подписала видео очень лаконично: «Моя любовь».
Наталья и Владимир поженились в июне 2010 года после пяти лет отношений. Их первенец Артемий появился на свет в июне 2015 года.
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram