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«Моя любовь»: муж певицы Нюши показал ее трогательное фото с 5-месячной дочерью

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Игорь Сивов и Нюша

Фото: Instagram Нюши
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Игорь Сивов показал подросшую дочь.

В своем блоге Нюша нечасто делится личными фотографиями. Поэтому подписчики певицы следят и за публикациями в блоге ее супруга, советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. В эти выходные супруги были на прогулке с малышкой, что отразилось в «сториз» Игоря.

Фото: Instagram Игоря Сивова

Напомним, что Нюша и Игорь Сивов стали родителями 6 ноября минувшего года. Молодая мама вышла на сцену спустя полтора месяца после рождения дочери, но с выпуском новых песен и клипов особенно не спешит.

«Я знаю, как вы ждете мои песни… а вы знаете, что всего несколько месяцев назад я стала мамой. Для меня это особый период в жизни, с приходом которого все очень изменилось. Многие отмечают, что я поправилась. И это, действительно, так (ведь только героини мультфильмов совсем не меняются после родов)). Но я работаю над собой, прихожу в форму», — написала она в блоге.

Больше информации о Нюше и ее семье ищите здесь.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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