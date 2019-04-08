«Моя любовь»: муж певицы Нюши показал ее трогательное фото с 5-месячной дочерью

Напомним, что Нюша и Игорь Сивов стали родителями 6 ноября минувшего года. Молодая мама вышла на сцену спустя полтора месяца после рождения дочери, но с выпуском новых песен и клипов особенно не спешит.

«Я знаю, как вы ждете мои песни… а вы знаете, что всего несколько месяцев назад я стала мамой. Для меня это особый период в жизни, с приходом которого все очень изменилось. Многие отмечают, что я поправилась. И это, действительно, так (ведь только героини мультфильмов совсем не меняются после родов)). Но я работаю над собой, прихожу в форму», — написала она в блоге.