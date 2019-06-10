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«Моя крошка»: Ксения Бородина нежно поздравила старшую дочь с 10-летием

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Ксения Бородина

Фото: Instagram Ксении Бородиной
Маруся Бородина отмечает первый юбилей.

10 июня 2009 года Ксения Бородина впервые стала мамой. В этот понедельник старшей дочери телеведущей исполнилось 10 лет. В честь праздника Ксения опубликовала в Instagram нежное поздравление: «10 июня 2009 год. Пошла 42 неделя моей беременности и никакие походы по лестницам вверх вниз мне не помогали, первые роды, а страшно и непонятно все знакомые рожают на 38-39, а я уже 42 недели хожу. Но 10 июня в 16.12 минут после 16 часов, появилась на свет моя крошка, моя доченька. Спокойная, даже не заплакала. Спала всегда до 12 дня. Всю беременность я хотела назвать тебя Мишель, а когда взяла тебя на руки, несмотря на твои чёрные глазки и чёрные волосики, я решила , что ты Маруся) почему? Сама не могу ответить на этот вопрос, но это имя очень тебе подходит. Сегодня твой первый юбилей, тебе исполнилось 10 лет, наверно для всех ты уже взрослая, а для меня всегда останешься моей первой, моей крошкой, маминой душой. Самая спокойная девочка моя, мудрая , умная, преданная, всем всегда готовая придти на помощь. Мама любит тебя, мама всегда рядом♥️ Я всегда все для тебя сделаю! Сердце мое♥️».

«Поздравляем с первым юбилеем🤗 здоровья, успехов в учебе и исполнения всех желаний», «Счастья, Марусе, здоровья и исполнения всех желаний», «С Днём Рождения, любимую Мару!!!! Пусть всегда будет самой счастливой!!!!», «Самые искренние поздравления😭🎂 С днём рождения принцессу Мару!», «Пусть ваша девочка будет всегда здорова, счастлива и любима», «С днем рождения Маруську!!! Здоровья ей крепкого и больших побед!!!», «Я желаю Марусе крепкого здоровья, она такой искренний, воспитанный, заботливый и внимательный ребёнок...Ксюша,отдельно поздравляю вас, ведь именно рождение первенца пробуждает в нас стремление быть МАМОЙ, заботливой, любящей, оберегающей, понимающей…», — присоединились к поздравлениям друзья и коллеги знаменитой мамы.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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