«Моя крошка»: Ксения Бородина нежно поздравила старшую дочь с 10-летием

10 июня 2009 года Ксения Бородина впервые стала мамой. В этот понедельник старшей дочери телеведущей исполнилось 10 лет. В честь праздника Ксения опубликовала в Instagram нежное поздравление: «10 июня 2009 год. Пошла 42 неделя моей беременности и никакие походы по лестницам вверх вниз мне не помогали, первые роды, а страшно и непонятно все знакомые рожают на 38-39, а я уже 42 недели хожу. Но 10 июня в 16.12 минут после 16 часов, появилась на свет моя крошка, моя доченька. Спокойная, даже не заплакала. Спала всегда до 12 дня. Всю беременность я хотела назвать тебя Мишель, а когда взяла тебя на руки, несмотря на твои чёрные глазки и чёрные волосики, я решила , что ты Маруся) почему? Сама не могу ответить на этот вопрос, но это имя очень тебе подходит. Сегодня твой первый юбилей, тебе исполнилось 10 лет, наверно для всех ты уже взрослая, а для меня всегда останешься моей первой, моей крошкой, маминой душой. Самая спокойная девочка моя, мудрая , умная, преданная, всем всегда готовая придти на помощь. Мама любит тебя, мама всегда рядом♥️ Я всегда все для тебя сделаю! Сердце мое♥️».