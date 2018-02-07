«Мороз и солнце, день чудесный»: Татьяна Навка показала, как ее трехлетняя дочь рассказывает стихи
Многочисленные поклонники Татьяны Навки в восторге от ее младшей дочери Нади, которой в минувшем году исполнилось три года. Знаменитая мама часто делится в Instagram видеороликами с участием девочки, и, благодаря им, фолловеры знают, что Надя хорошо поет, танцует, занимается гимнастикой, рисует и даже изучает китайский. А несколько часов назад в блоге спортсменки появилась новая видеозапись, в которой Надя читает наизусть стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро».
«Умничка», «Сладкая малышка», «Молодец, маленькая актриса!», «Солнышко в доме», «Чудо сладкое такое», «Выразительно ! с искренним чувством!», «Такая милая, с чувством понимания рассказывает, умничка», «Наденька прелесть. Умная и развитая девочка», — написали поклонники знаменитой семьи.
Напомним, у Татьяны Навки есть также старшая дочь Александра, родившаяся в 2000 году. Во многих интервью фигуристка отмечала, что все ее желания в первую очередь связаны с девочками: «Хочу, чтобы дочки нашли себя, были счастливыми, самодостаточными, многогранными женщинами, встретили вторых половинок, смогли самореализоваться».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)
Фото: instagram