Надя Пескова в очередной раз поразила подписчиков маминого Instagram.

Многочисленные поклонники Татьяны Навки в восторге от ее младшей дочери Нади, которой в минувшем году исполнилось три года. Знаменитая мама часто делится в Instagram видеороликами с участием девочки, и, благодаря им, фолловеры знают, что Надя хорошо поет, танцует, занимается гимнастикой, рисует и даже изучает китайский. А несколько часов назад в блоге спортсменки появилась новая видеозапись, в которой Надя читает наизусть стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро».