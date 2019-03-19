Море шаров и шикарный букет от мамы: дочь Тимати и Алены Шишковой отмечает свой первый юбилей

В этот вторник, 19 марта, Алиса Юнусова празднует свой первый юбилей — малышке исполняется 5 лет. Этот праздник дочь 35-летнего Тимати и 26-летней Алены Шишковой отметит в стиле «Алиса в Стране чудес», а пока мама девочки показала, как та встретила день.
Квартира, в которой живет Алиса, была буквально заполнена розовыми воздушными шарами. Мама также преподнесла девочке огромный букет роз. «Happy birthday, my love!», — написала она в блоге.
«Никогда не могла себе представить, что смогу полюбить кого-то то так же сильно, как люблю своих детей! Спасибо родителям моей внучки, что подарили такое счастье! Спасибо за безусловное доверие, я это очень ценю! Не знаю всех ли внуков любят одинаково, но к тем, которых помогаешь растить, прикипаешь душой. Я наблюдала, как эта девочка шевелилась в животе у Мамы, я плакала, когда раздался её первый крик, я первая после Папы взяла ее на руки и не отпускаю до сих пор! Сегодня у нашей любимицы первый юбилей! 5 лет!!! Очень хочу, чтобы малышка была здорова и уверенно шла по жизни! Мечтаю, чтобы она была креативной и получала от этого удовольствие! Чтобы у нее была возможность воплощать в жизнь фантазии и радовать этим себя и окружающих! Я желаю ей добра и бесконечной любви к миру. Пусть Мама, Папа и Тема всегда будут рядом, независимо ни от чего! А себе я пожелаю: подольше вдыхать запах её волос, любоваться тем, как она спит и задыхаться от нежности, глядя на ее сморщенный носик и хитрющие глазенки, когда она заливается смехом! С Днем Рождения, моя первая девочка», — посвятила ей бабушка нежные слова.
«Пока что, мое главное в жизни достижение)) с твоим пятым Днем рождения», — написал папа.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram