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Молодую любовницу Александра Серова госпитализировали с угрозой выкидыша

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дарья Друзьяк

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29-летняя Дарья Друзьяк попала в больницу после сильного нервного срыва.

На днях в эфире очередного выпуска программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк предъявила доказательства своей беременности. Девушка утверждает, что ждет ребенка от некогда популярного музыканта Александра Серова.

«У меня жуткий токсикоз, задержка месяц, и эти две полоски доказывают не только Александру Николаевичу Серову, но и всей стране, что я не обманываю. Для меня главное — это ребенок, которого я ношу под своим сердцем. Я очень надеюсь, что мое здоровье позволит его выносить, и не дай Бог у меня будет выкидыш», — цитирует слова Дарьи «СтарХит».

Впрочем, через какое-то время блондинка поменяла свое мнение: «Я не хочу этого ребенка. Я не смогу. Этот ребенок изначально был зачат в условиях жестокости и ненависти».

В итоге гости шоу ее раскритиковали, а врач-гинеколог, наблюдавший Друзьяк, призналась, что по результатам экспертизы малыш был зачат уже после того, как, по словам Дарьи, она смогла уехать из загородного дома Серова. Девушка впала в истерику и у нее началось кровотечение. Прямо со съемочной площадки модель была госпитализирована, и пока неизвестно, что произошло с ребенком.

Фото и видео: Instagram

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