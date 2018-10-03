Молодую любовницу Александра Серова госпитализировали с угрозой выкидыша

На днях в эфире очередного выпуска программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк предъявила доказательства своей беременности. Девушка утверждает, что ждет ребенка от некогда популярного музыканта Александра Серова.
«У меня жуткий токсикоз, задержка месяц, и эти две полоски доказывают не только Александру Николаевичу Серову, но и всей стране, что я не обманываю. Для меня главное — это ребенок, которого я ношу под своим сердцем. Я очень надеюсь, что мое здоровье позволит его выносить, и не дай Бог у меня будет выкидыш», — цитирует слова Дарьи «СтарХит».
Впрочем, через какое-то время блондинка поменяла свое мнение: «Я не хочу этого ребенка. Я не смогу. Этот ребенок изначально был зачат в условиях жестокости и ненависти».
В итоге гости шоу ее раскритиковали, а врач-гинеколог, наблюдавший Друзьяк, призналась, что по результатам экспертизы малыш был зачат уже после того, как, по словам Дарьи, она смогла уехать из загородного дома Серова. Девушка впала в истерику и у нее началось кровотечение. Прямо со съемочной площадки модель была госпитализирована, и пока неизвестно, что произошло с ребенком.
Фото и видео: Instagram