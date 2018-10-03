Молодую любовницу Александра Серова госпитализировали с угрозой выкидыша

Впрочем, через какое-то время блондинка поменяла свое мнение: «Я не хочу этого ребенка. Я не смогу. Этот ребенок изначально был зачат в условиях жестокости и ненависти».

В итоге гости шоу ее раскритиковали, а врач-гинеколог, наблюдавший Друзьяк, призналась, что по результатам экспертизы малыш был зачат уже после того, как, по словам Дарьи, она смогла уехать из загородного дома Серова. Девушка впала в истерику и у нее началось кровотечение. Прямо со съемочной площадки модель была госпитализирована, и пока неизвестно, что произошло с ребенком.

Фото и видео: Instagram