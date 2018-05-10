Молодой муж беременной Леры Кудрявцевой не может оторвать от нее рук

Недавно стало известно, что 46-летняя Лера Кудрявцева смогла забеременеть. Разумеется, и сама телеведущая, и ее муж Игорь Макаров не скрывают радости по этому поводу, хотя до сих пор не подтвердили официально новость о скором пополнении в семье. Но их счастливые лица говорят обо всем без слов.

В День Победы Игорь опубликовал в своем микроблоге фото с Лерой, на котором он нежно ее обнимает. Звезда ТВ же предпочла выложить в свой Instagram снимок с мужем крупным планом, на котором не виден ее округлившийся живот.