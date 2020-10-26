Молодая женщина без признаков беременности внезапно родила ребенка

Холли была доставлена в больницу, где врачи обнаружили, что боль вызвана схватками и что она с опозданием в неделю от предполагаемой даты родов рожает. В результате ей пришлось срочно делать кесарево сечение, в результате которого на свет появился мальчик весом 3,5 килограмма, которого назвали Тео. «У меня по-прежнему были месячные, ничего необычного не происходило, — объясняет она. — После Рождества я слегка поправилась, но не до такой степени, чтобы казалось, что я жду ребенка. Тем более что лишние килограммы сосредоточились в основном на бедрах и попе». Потрясенная женщина не могла поверить, что внезапно стала матерью, однако спустя несколько месяцев уже не представляет своей жизни без него.

Девушка добавляет, что действительно понятия не имела, что была беременна, потому вообще ни в чем себе не отказывала и жила жизнью свободной женщины – выпивала с друзьями по выходным, пила по четыре чашки кофе ежедневно и курила. Если бы она знала, что ждет малыша, никогда бы себе этого не позволила, чтобы не рисковать здоровьем малыша. К счастью, ей повезло и Тео родился совершенно здоровым. «Это было эмоционально очень напряженно, я ведь не готовилась стать родительницей, в то же время было потрясающе наблюдать, как мой мальчик растет, и видеть, как моя связь с ним крепнет день ото дня. Я бы ничего не изменила в этой ситуации», – призналась она.

Фото: pexels

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!