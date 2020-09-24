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Молодая мама придумала лайфхак, как успокоить плачущего младенца, и прославилась в Сети

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Фото: pexels.com

25-летняя Софи Джонс придумала способ успокоить постоянно плачущего ребенка с помощью фальшивой руки, набитой рисом.

8-недельная Дарси-Джейн Фрэнсис любит прикосновения матери и без них не может уснуть.

По словам матери, причиной излишнего беспокойства ребенка может быть аллергия на молоко. Как уточнила девушка, ее малышка даже во сне любит держать маму за руку, а если она хочет отойти, то просыпается и начинает плакать.

Такое поведение ребенка причиняет сильный дискомфорт ее матери – она ни на минуты не может отойти от малышки, чтобы заняться делами.

Джонс придумала способ, который дает ей возможность немного передохнуть. Теперь, укладывая дочь, она кладет на нее фальшивую руку, передает Kennedy News and Media. Простое изобретение состоит из пластиковой перчатки, набитой рисом. Джонс успокаивает девочку собственноручно, а после того, как Дарси-Джейн засыпает, кладет на одеяло перчатку.

«Я не знаю, что меня побудило сделать это. Мне просто нужно было убрать дом, я положила дочь, рядом увидела перчатку и немного риса, поэтому подумала: «Давайте посмотрим, сработает ли это. Это утешение для нее. Не могу поверить, что это действительно работает», - объяснила молодая мама.

Фото: Global Look Press, Pexels.com

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