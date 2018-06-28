«Молодая и неопытная»: Анастасию Овечкину раскритиковали за высокие каблуки на последнем месяце беременности

Александр и Анастасия Овечкины совсем скоро станут родителями в первый раз. А пока влюбленные наслаждаются этими последними неделями беременности девушки и часто выбираются на прогулки.
На днях Анастасия опубликовала снимок, на котором она запечатлена в центре Москвы в компании своего мужа. Будущая мама позирует в лаконичном платье, которое она дополнила босоножками на высоких каблуках, чем весьма удивила и обеспокоила своих поклонников.
«Настенька, возможно не стоит уже ходить на каблуках. Проконсультируйтесь со своим врачом», «Каблуки лишние», «Нифига себе беременная на таком месяце и на таких каблуках», «Молодая и неопытная, надеюсь, сестры подскажут, что на каблуках не стоит ходить беременной», — пишут фолловеры Анастасии в комментариях (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото: Instagram