«Молодая и неопытная»: Анастасию Овечкину раскритиковали за высокие каблуки на последнем месяце беременности

Александр и Анастасия Овечкины совсем скоро станут родителями в первый раз. А пока влюбленные наслаждаются этими последними неделями беременности девушки и часто выбираются на прогулки.

На днях Анастасия опубликовала снимок, на котором она запечатлена в центре Москвы в компании своего мужа. Будущая мама позирует в лаконичном платье, которое она дополнила босоножками на высоких каблуках, чем весьма удивила и обеспокоила своих поклонников.