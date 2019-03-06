«Молила Бога о смерти»: актриса Ирина Лачина рассказала о тяжелых родах

Сегодня у 46-летней актрисы Ирины Лачиной есть все: любимый и заботливый муж, интересная работа, 27-летняя талантливая дочь, питомцы, которых она спасла от верной смерти — всего этого могло не быть. В эфире передачи «Судьба человека» женщина рассказала, что чуть не погибла во время родов.

«У меня были очень тяжелые роды. Когда я лежала под капельницей, Олег пришел (в палату). Но ситуация складывалась таким образом, что меня нужно было срочно оперировать, меня повезли в операционную. Ситуация была критическая, и была угроза жизни и для меня и для ребенка. Это был ужас. Я только просила Бога: "Если надо, Господи, пусть я умру, а ребенок выживет". Когда меня увозили в операционную, муж меня провожал. Мне было больно безумно, я ему прокусила руку. Когда меня увозили, я только видела, как он стоит там, и подумала: "Ну вот, наверное может быть последний раз я его вижу". Очнулась я уже в реанимации», — вспоминает Ирина.

Ребенок был действительно желанным для актрисы. Встретив своего будущего супруга и без памяти влюбившись в него, молодая женщина забеременела довольно быстро. «Мы с Олегом встречались три месяца, после чего я узнала, что стану мамой. Как-то очень быстро все произошло. Это было какое-то невероятное чувство счастья и осознанности. На самом деле я не знала как он отреагирует, но знала точно, что ребенок будет, вне зависимости от того, будет Олег с нами или нет», — вспоминает актриса.

С мужем Олегом Будриным актриса прожила долгую жизнь — полную ссор и примирений: «Познакомились еще во время учебы в институте, и до сих пор мы вместе». Несмотря на разногласия, она считает, что они созданы друг для друга.