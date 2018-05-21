«#Мойсынгений»: Ксения Собчак показала успехи полуторагодовалого Платона в плавании

При всей своей занятости Ксения Собчак старается проводить как можно больше времени с сыном Платоном и, конечно, не пропускает его занятия по плаванию в бассейне. Вчера вечером политик опубликовала в своем микроблоге видео, в котором маленький Платон бесстрашно прыгает в воду и сразу плывет.
«Рубрика #Мойсынгений. Раньше терпеть не могла таких мамаш,а теперь сама стала такой. Философский закон диалектики отрицания в действии!» — так забавно подписала Ксения свой пост.
Фолловеры присоединились к восхищению молодой мамы: «Какой Платоша молодчинка!», «Пусть растет здоровым и сильным», «Олимпийская медаль по плаванию у него в кармане!».
Фото: Instagram