«Мой верный друг»: Нино Нинидзе показала нежные фото подросшего сына
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Нино Нинидзе
У 28-летней актрисы Нино Нинидзе есть трехлетний сын Сандрик от брака с актером и режиссером Кириллом Плетневым. Знаменитая мама не скрывает наследника, однако его фото появляются в ее блоге нечасто. Несколько часов назад Нино поделилась трогательными кадрами с подросшим сыном и посвятила ему теплые слова: «..уже почти четыре года просыпаюсь со словами «мам я проснулся». и особенно с утра себя чувствую ею. мамой.
это конечно очень ответственно, каждый раз сомневаешься и подбираешь ключи.
но это таааааак круто! мальчик мой, который меняется и взрослеет каждый день... мой верный друг!» (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).
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..уже почти четыре года просыпаюсь со словами «мам я проснулся». и особенно с утра себя чувствую ею. мамой. это конечно очень ответственно, каждый раз сомневаешься и подбираешь ключи. но это таааааак круто! мальчик мой, который меняется и взрослеет каждый день... мой верный друг! 📷 @mari_basiladze
«Чудесный», «С какой любовью Вы говорите ... здоровья, счастья , любви Вам с сыночком», « Симпатяга🥇», «Невозможный !!!!! Уже соблазнительный…», «Обожаю этот возраст! Сандрик вырос», «Какой красавчик», «Как вы прекрасны!», «Он у вас чудо❤️ видно как вас любит, так смотрит😍», «Какой красивый и харизматичный ребёнок», «На папу похож, здоровья и счастья», «Ребёнок реально красивый», — пишут фолловеры Нино.
Напомним, в 2019 году Нино Нинидзе стала едва ли не одной из главных героинь светских новостей — актриса объявила о разводе, и практически одновременно с этим стало известно, что она закрутила роман с Максимом Виторганом.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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