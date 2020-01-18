«Мой верный друг»: Нино Нинидзе показала нежные фото подросшего сына

У 28-летней актрисы Нино Нинидзе есть трехлетний сын Сандрик от брака с актером и режиссером Кириллом Плетневым. Знаменитая мама не скрывает наследника, однако его фото появляются в ее блоге нечасто. Несколько часов назад Нино поделилась трогательными кадрами с подросшим сыном и посвятила ему теплые слова: «..уже почти четыре года просыпаюсь со словами «мам я проснулся». и особенно с утра себя чувствую ею. мамой.

это конечно очень ответственно, каждый раз сомневаешься и подбираешь ключи.

но это таааааак круто! мальчик мой, который меняется и взрослеет каждый день... мой верный друг!» (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).