«Мой ребенок достоин самого лучшего»: Эвелина Бледанс рассказала о воспитании шестилетнего сына

49-летняя Эвелина Бледанс — востребованная актриса и мама шестилетнего «солнечного» мальчика Семы. Более полутора лет назад Эвелина развелась с Александром Семиным, однако это не помешало бывшим супругом сохранить теплые отношения ради сына.

В настоящее время Эвелина занята одновременно в трех проектах. Многочисленные подписчики Instagram знаменитости знают, что Семен постоянно сопровождает маму. В недавнем интервью порталу StarHit Бледанс рассказала, что присутствие Семы на ее работе благотворно влияет на его развитие — сейчас Эвелина репетирует в спектакле «Алые паруса», а ее сын наслаждается музыкой Максима Дунаевского и напевает песню маминой героини, хотя раньше любил песню про ослика.