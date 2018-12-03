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«Мой ребенок достоин самого лучшего»: Эвелина Бледанс рассказала о воспитании шестилетнего сына

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Эвелина Бледанс с сыном на отдыхе

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Актриса объяснила, как ей удается совмещать актерскую карьеру и работу мамой.

49-летняя Эвелина Бледанс — востребованная актриса и мама шестилетнего «солнечного» мальчика Семы. Более полутора лет назад Эвелина развелась с Александром Семиным, однако это не помешало бывшим супругом сохранить теплые отношения ради сына.

В настоящее время Эвелина занята одновременно в трех проектах. Многочисленные подписчики Instagram знаменитости знают, что Семен постоянно сопровождает маму. В недавнем интервью порталу StarHit Бледанс рассказала, что присутствие Семы на ее работе благотворно влияет на его развитие — сейчас Эвелина репетирует в спектакле «Алые паруса», а ее сын наслаждается музыкой Максима Дунаевского и напевает песню маминой героини, хотя раньше любил песню про ослика.

Актриса отметила, что несмотря на сильную усталость, ей приходится много работать ради благополучия сына: «Я должна работать! Оставшись без мужа, я понимаю, что мне нужно своему ребенку самой стараться создавать идеальные условия, потому что я считаю, что он достоин всего самого лучшего».

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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