logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Мой нежный цветок»: Катя Лель показала фото повзрослевшей дочери

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Катя Лель и Андрей Малахов

Фото: Instagram
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Певица не скрывает дочь от общественности, но новый снимок привлек внимание больше остальных.

Певица Катя Лель на страничке в Instagram опубликовала фото 10-летней дочери Эмилии. Девочка отметила свой первый большой юбилей несколько дней назад. Певица часто берет дочку с собой на съемки и на светские мероприятия. И девочка регулярно мелькает на фото с мамой. Однако новая фотография стала особенной – на нем девочка с красивой прической и в нарядном платье. Видно, что к съемке готовились, а не сделали снимок впопыхах.

«Мой самый любимый и нежный цветочек Эмилия!», - подписала фото Лель.

«Имя какое благородное Эмилия ,пусть растет здоровой и радует вас», «Подрасла не заметно эмилечка, очень талантливая девочка.Счастья Вам! И ЗДОРОВЬЯ!!!», «Какая нежная, красивая девочка», - отметили поклонники певицы (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

В последнее время имя Лель на слуху не из-за новых хитов, а из-за ее рассказов о встрече с НЛО. Так, в начале года певица рассказывала, что, когда она была ребенком, ее похитили инопланетяне, и эти встречи продолжаются до сих пор.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
Ольга Бузова высмеяла Дмитрия Тарасова, а он опубликовал нежное фото с новой женой
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой
«Слишком горячая»: пользователи Сети обсуждают смелое фото Светланы Лободы
«Где ты это выучила»: дочь удивила Максима Галкина новыми словами