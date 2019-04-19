«Мой нежный цветок»: Катя Лель показала фото повзрослевшей дочери

Певица Катя Лель на страничке в Instagram опубликовала фото 10-летней дочери Эмилии. Девочка отметила свой первый большой юбилей несколько дней назад. Певица часто берет дочку с собой на съемки и на светские мероприятия. И девочка регулярно мелькает на фото с мамой. Однако новая фотография стала особенной – на нем девочка с красивой прической и в нарядном платье. Видно, что к съемке готовились, а не сделали снимок впопыхах.

«Мой самый любимый и нежный цветочек Эмилия!», - подписала фото Лель.