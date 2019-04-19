«Мой нежный цветок»: Катя Лель показала фото повзрослевшей дочери

Певица Катя Лель на страничке в Instagram опубликовала фото 10-летней дочери Эмилии. Девочка отметила свой первый большой юбилей несколько дней назад. Певица часто берет дочку с собой на съемки и на светские мероприятия. И девочка регулярно мелькает на фото с мамой. Однако новая фотография стала особенной – на нем девочка с красивой прической и в нарядном платье. Видно, что к съемке готовились, а не сделали снимок впопыхах.
«Мой самый любимый и нежный цветочек Эмилия!», - подписала фото Лель.
«Имя какое благородное Эмилия ,пусть растет здоровой и радует вас», «Подрасла не заметно эмилечка, очень талантливая девочка.Счастья Вам! И ЗДОРОВЬЯ!!!», «Какая нежная, красивая девочка», - отметили поклонники певицы (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
В последнее время имя Лель на слуху не из-за новых хитов, а из-за ее рассказов о встрече с НЛО. Так, в начале года певица рассказывала, что, когда она была ребенком, ее похитили инопланетяне, и эти встречи продолжаются до сих пор.
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Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram