«Мои мужчины»: Елизавета Боярская показала видео с семейной прогулки вместе с новорожденным сыном

Елизавета Боярская стала мамой во второй раз в самом начале декабря, родив мужу Максиму Матвееву еще одного сына, которую пара решила назвать Гришей. На днях супруги вышли на одну из первых прогулок с малышом — и сразу по самому центру Санкт-Петербурга.

«Это Питер, детка! #впитережить #семья #прогулка#скороновыйгод #моимужчины», — так лаконично прокомментировала Елизавета видеоролик, в котором она сняла кусочек своего времяпрепровождения. Рядом уличный музыкант играл бессмертный хит «Кино» — «Перемен», Максим катил коляску с маленьким Гришей, старший сын пары Андрей шел неподалеку, а сама молодая мама пребывала в прекрасном настроении.