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«Мои мужчины»: Елизавета Боярская показала видео с семейной прогулки вместе с новорожденным сыном

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Елизавета Боярская

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33-летняя актриса прогулялась вместе с мужем и обоими сыновьями по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Елизавета Боярская стала мамой во второй раз в самом начале декабря, родив мужу Максиму Матвееву еще одного сына, которую пара решила назвать Гришей. На днях супруги вышли на одну из первых прогулок с малышом — и сразу по самому центру Санкт-Петербурга.

«Это Питер, детка! #впитережить #семья #прогулка#скороновыйгод #моимужчины», — так лаконично прокомментировала Елизавета видеоролик, в котором она сняла кусочек своего времяпрепровождения. Рядом уличный музыкант играл бессмертный хит «Кино» — «Перемен», Максим катил коляску с маленьким Гришей, старший сын пары Андрей шел неподалеку, а сама молодая мама пребывала в прекрасном настроении.

Напомним, недавно Боярская отметила свой 33-й день рождения, и в честь этого события муж посвятил возлюбленной нежные строки: «С Днем Рождения, прекрасная женщина!!! Ты-чудо!!! Пусть окружающая тебя жизнь блистает новыми, яркими, теплыми красками и красотой... пусть люди, которые будут встречаться на твоем пути наполняют твою жизнь вдохновением и позитивом... пускай любые сложности, если они возникают, рождают в тебе только чувство азарта по их преодолению... А наша тесная, мужская, семейная компашка будет рядом и поддержит тебя всегда и во всем!! Мы тебя любим!!! Я тебя люблю!!! С Днем Рождения!!!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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