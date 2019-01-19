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«Мои клоны»: Андрей Аршавин впервые за пять лет встретился со своими детьми от Юлии Барановской

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Андрея Аршавина

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Футболист поделился фотографией с подросшими сыновьями.

Расставание футболиста Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской было поистине скандальным — спортсмен оставил гражданскую супругу, беременную его третьим ребенком, и ушел к другой женщине. В многочисленных интервью Юлия признавалась, что ее бывший возлюбленный не принимает никакого участия в воспитании своих детей, не интересуется их успехами: «Вы считаете, что можно называть «папой» человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений». Пользователи Сети, внимательно следящие за перипетиями в личной жизни Аршавина, были немало удивлены, увидев в его Instagram фото с подросшими сыновьями Артемом и Арсением, опубликованное несколько часов назад: «Мои клоны!!!!!люблю вас!!!!❤️❤️❤️».

В разделе Stories многодетный отец опубликовал видео, подписав его «Идем на тренировку».

Еще одно видео было сделано на футбольной тренировке сыновей спортсмена.

Стоит отметить, что некоторое время назад стало известно, что Аршавин и его первая официальная супруга, журналистка Алиса Казьмина, развелись. Несмотря на наличие штампа в паспорте и маленькой дочери Есении, футболист продолжал развлекаться и изменять законной жене. «Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел. Для него ребенок — это секс. А менять спутниц — обычное дело. Наверное, там уже новая романтика — коньки, отели, прогулки», — рассказывала Алиса в интервью порталу StarHit.

Напомним, Андрей Аршавин и Юлия Барановская прожили в гражданском браке девять лет. У телеведущей трое детей от бывшего возлюбленного — 13-летний Артем, 10-летняя Яна и 6-летний Арсений.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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