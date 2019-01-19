«Мои клоны»: Андрей Аршавин впервые за пять лет встретился со своими детьми от Юлии Барановской

Стоит отметить, что некоторое время назад стало известно, что Аршавин и его первая официальная супруга, журналистка Алиса Казьмина, развелись. Несмотря на наличие штампа в паспорте и маленькой дочери Есении, футболист продолжал развлекаться и изменять законной жене. «Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел. Для него ребенок — это секс. А менять спутниц — обычное дело. Наверное, там уже новая романтика — коньки, отели, прогулки», — рассказывала Алиса в интервью порталу StarHit.

Напомним, Андрей Аршавин и Юлия Барановская прожили в гражданском браке девять лет. У телеведущей трое детей от бывшего возлюбленного — 13-летний Артем, 10-летняя Яна и 6-летний Арсений.