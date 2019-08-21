«Мое счастливое утро пять лет назад»: Татьяна Навка показала фото с новорожденной дочкой Надей

Татьяна Навка стала матерью во второй раз 21 августа 2014 года. Спортсменка родила дочь от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
В пятый день рождения дочери Нади Татьяна Навка показала фото из роддома и вспомнила, какие эмоции переживала в тот значимый день.
«Мое счастливое утро пять лет назад! Наш маленький комочек счастья, нежности и чистоты, который перевернул нашу жизнь и дал новые силы, эмоции, энергию, любовь!!! С каждым годом наш ангел растет, даря все новые ощущения от каждого своего шага! Это вечная любовь, вмешающая в себя бесконечное число граней эмоций и силы чувств!!!», - написала счастливая мать (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
«Счасть вам безграничного!», «Счастье вам желаю. Вы молодец., я очень уважительно к вам отношусь! Пусть живы и здоровы будут ваши родные и близкие!», «Хорошенькие какие! У Вашей Наденьки с рождения необыкновенное обаяние! Чудесный ребенок! Счастья вам всем!!!», - поздравили семью подписчики в Instagram.
У 44-летней Татьяны Навки есть еще и 19-летняя дочь Саша, отцом которой является первый супруг спортсменки – чемпион мира по танцам на льду Александр Жулин. У Дмитрия Пескова от разных браков, кроме Нади, есть четверо детей.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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