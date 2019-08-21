«Мое счастливое утро пять лет назад»: Татьяна Навка показала фото с новорожденной дочкой Надей

В пятый день рождения дочери Нади Татьяна Навка показала фото из роддома и вспомнила, какие эмоции переживала в тот значимый день.

«Мое счастливое утро пять лет назад! Наш маленький комочек счастья, нежности и чистоты, который перевернул нашу жизнь и дал новые силы, эмоции, энергию, любовь!!! С каждым годом наш ангел растет, даря все новые ощущения от каждого своего шага! Это вечная любовь, вмешающая в себя бесконечное число граней эмоций и силы чувств!!!», - написала счастливая мать (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).