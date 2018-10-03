«Мое лучшее творение»: Светлана Лобода снялась со старшей дочкой для обложки журнала

Светлана Лобода довольно редко рассказывает о своих дочерях поклонникам, хотя время от времени выкладывает снимки со старшей малышкой Евой в свой микроблог. На днях певица и ее старшая наследница снялись для обложки свежего номера журнала «Антенна», и Светлана решила поделиться кадром.

«Мое лучшее творение ❤️#мояЕва#моиДети», — так подписала Лобода пост. Вынос на обложку журнала гласит: «Второй ребенок — другой уровень сознания».