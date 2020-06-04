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Многодетная мать Валерия Гай Германика показала редкое фото подросшего 7-месячного сына

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Валерия Гай Германика

Фото: Starface

Фото малыша появилось в сториз Instagram режиссера.

Валерия Гай Германика стала многодетной мамой в ноябре 2019-го, родив сына. На тот момент у режиссера уже были две дочери Северина и Октавия. Дети появляются нечасто на странице Валерии.

И лицо своего подросшего 7-месячного малыша Германика в этот раз не показала. В кадре сын Валерии лежит среди исписанных бумаг. «Работаем», — лаконично подписала она фото.

Фото: Instagram

Валерия Гай Германика вышла замуж за Дениса Молчанова через несколько месяцев после знакомства. После свадьбы Денис удочерил дочек супруги от предыдущих отношений. «Они зовут его папой», — рассказывала многодетная мать. Валерия призналась, что ценит супруга и очень боится его потерять.

О том, что у Валерии и Дениса будет малыш, стало известно, когда она появилась на «Кинотавре» с большим животом.

Фото и видео: Instagram, Starface

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