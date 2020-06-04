Многодетная мать Валерия Гай Германика показала редкое фото подросшего 7-месячного сына

Валерия Гай Германика стала многодетной мамой в ноябре 2019-го, родив сына. На тот момент у режиссера уже были две дочери Северина и Октавия. Дети появляются нечасто на странице Валерии.

И лицо своего подросшего 7-месячного малыша Германика в этот раз не показала. В кадре сын Валерии лежит среди исписанных бумаг. «Работаем», — лаконично подписала она фото.