Многодетная мать Валерия Гай Германика показала редкое фото подросшего 7-месячного сына
Фото: Starface
Валерия Гай Германика стала многодетной мамой в ноябре 2019-го, родив сына. На тот момент у режиссера уже были две дочери Северина и Октавия. Дети появляются нечасто на странице Валерии.
И лицо своего подросшего 7-месячного малыша Германика в этот раз не показала. В кадре сын Валерии лежит среди исписанных бумаг. «Работаем», — лаконично подписала она фото.
Фото: Instagram
Валерия Гай Германика вышла замуж за Дениса Молчанова через несколько месяцев после знакомства. После свадьбы Денис удочерил дочек супруги от предыдущих отношений. «Они зовут его папой», — рассказывала многодетная мать. Валерия призналась, что ценит супруга и очень боится его потерять.
О том, что у Валерии и Дениса будет малыш, стало известно, когда она появилась на «Кинотавре» с большим животом.
Фото и видео: Instagram, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!