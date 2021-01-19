Многодетная мать детей от разных отцов рассказала о нападках общества

«За 14 лет я встречалась с четырьмя разными (очень разными) мужчинами и родила двух великолепных девочек и двух потрясающих мальчиков. Один из самых важных уроков, который я извлекла, заключается в том, что другим людям не нравится, когда вы не подчиняетесь и занимаетесь своим делом. Это заставляет их чувствовать себя неуверенно, вы выделяетесь, а это вынуждает «судей» вашей жизни чувствовать, что они не контролируют ситуацию», - признается Ульрика.

По мнению Йонссон, ее опыт должен вызывать восхищение, а не чувство, что ей чего-то не достает. «Простая правда, которая применима и ко мне, и к Стейси, заключается в том, что мы хорошие, заботливые матери. Мы любим детей больше всего на свете. Мы не исчезли после того, как «посеяли семена» и вкладываем душу в них. Мы решили взять на себя ответственность воспитывать их иногда с помощью других, иногда в одиночку», - призналась мать.

Кроме того, она подчеркнула: не стоит воспринимать конец отношений как неудачу. Поиск счастья и надежда в лучшее – то, что ее отличает от других, уверена она.