Многодетная мама Екатерина Климова сделала селфи со всеми своими детьми
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Фото: Instagram Екатерины Климовой
42-летняя Екатерина Климова порадовала подписчиков новой фотографией с сыновьями и дочками.
«Как же мы соскучились по совместным путешествиям. Как только закончится этот сюрреалистический ужастик сразу отправимся в путь. Куда? Какая разница! Главное - вместе», — написала она.
Старшая дочь актрисы Елизавета родилась в 2001 году в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Двое сыновей — Матвей и Корней — родились в ее браке с актером Игорем Петренко в 2006 и 2008 годах соответственно. Малышка Белла появилась на свет в 2015 году в браке Екатерины с актером Гелой Месхи. Сейчас многодетная мама снова свободна.
Фото и видео: Instagram
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