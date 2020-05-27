Многодетная мама Екатерина Климова сделала селфи со всеми своими детьми

Старшая дочь актрисы Елизавета родилась в 2001 году в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым. Двое сыновей — Матвей и Корней — родились в ее браке с актером Игорем Петренко в 2006 и 2008 годах соответственно. Малышка Белла появилась на свет в 2015 году в браке Екатерины с актером Гелой Месхи. Сейчас многодетная мама снова свободна.