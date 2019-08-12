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Много мячей и робкие шажки: Дмитрий Тарасов учит годовалую дочь играть в футбол

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Семья

Фото: Instagram
Малышка Милана отметила день рождения в июле.

Футболист Дмитрий Тарасов поделился с подписчиками в Instagram милым видео с годовалой дочкой Миланой. Спортсмен пришел с малышкой на футбольную площадку. Там Дмитрий с дочкой попытались погонять мяч. Девочка, делая робкие шажки, больше интересовалась бегом, чем мячами. В момент, когда девочка пыталась упасть, отец всегда подхватывал свою малышку.

«Хорошо, что папа всегда поймает в моменты падений», «Милашка,такая милашка», «Будующая спортсменка. папина гордость мамина радость», «Какая чудесная малышка», - написали Дмитрию в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Напомним, Милану родила третья жена футболиста Анастасия Костенко. От первого брака у Дмитрия Тарасова есть 10-летняя дочь Ангелина. Недавно спортсмен отчитался, что погасил долг по алиментам перед старшей дочкой.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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