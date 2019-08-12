Много мячей и робкие шажки: Дмитрий Тарасов учит годовалую дочь играть в футбол

Футболист Дмитрий Тарасов поделился с подписчиками в Instagram милым видео с годовалой дочкой Миланой. Спортсмен пришел с малышкой на футбольную площадку. Там Дмитрий с дочкой попытались погонять мяч. Девочка, делая робкие шажки, больше интересовалась бегом, чем мячами. В момент, когда девочка пыталась упасть, отец всегда подхватывал свою малышку.