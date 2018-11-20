«Мне сказали, что у меня никогда не будет детей»: звезда Comedy Woman и молодая мама Надежда Ангарская рассказала об ошибке врачей

В 2013 году актриса и певица Надежда Ангарская вышла замуж за иорданца Раеда Бани. Девушка давно мечтала стать мамой, и супруг поддерживал ее в этом, однако на одном из приемов у врача Надежда услышала неприятную новость.

«Мне сказали, что у меня никогда не будет детей. Трудно передать, что со мной было, когда я услышала об этом. Переживала очень. Любой женщине такие слова врачей сложно принять. Я постаралась взять себя в руки. Подумала: «Повезет, не повезет!» Вскоре поняла: это не приговор, все лечится. К тому же в моей истории был момент некомпетентности врачей», — вспомнила Ангарская в интервью порталу Sobesednik.ru.