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«Мне сказали, что у меня никогда не будет детей»: звезда Comedy Woman и молодая мама Надежда Ангарская рассказала об ошибке врачей

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я выбрал вместо рекламы.
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Надежда Ангарская с сыном Давидом

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35-летняя Надежда Ангарская дала откровенное интервью и поделилась эмоциями по поводу неправильного диагноза.

В 2013 году актриса и певица Надежда Ангарская вышла замуж за иорданца Раеда Бани. Девушка давно мечтала стать мамой, и супруг поддерживал ее в этом, однако на одном из приемов у врача Надежда услышала неприятную новость.

«Мне сказали, что у меня никогда не будет детей. Трудно передать, что со мной было, когда я услышала об этом. Переживала очень. Любой женщине такие слова врачей сложно принять. Я постаралась взять себя в руки. Подумала: «Повезет, не повезет!» Вскоре поняла: это не приговор, все лечится. К тому же в моей истории был момент некомпетентности врачей», — вспомнила Ангарская в интервью порталу Sobesednik.ru.

И действительно, спустя два года после свадьбы звезде все же удалось забеременеть естественным путем. Любопытно, что врачи снова оказались некомпетентны. После первого скрининга они сообщили, что у малыша могут быть проблемы.  Однако беременность Надежды протекала идеально — по ее словам, она легко поднималась на шестой этаж по лестнице. В октябре 2015-го Ангарская родила здорового сына Давида и сейчас абсолютно счастлива. Стать мамой еще раз она не против, но пока они с мужем об этом не думали.

Фото и видео: Instagram

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