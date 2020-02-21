После того, как возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова стала мамой, ей с завидной регулярностью задают вопрос о имени сына.«Мне было важно значение имени, его происхождение и созвучность с отчеством. Скажу честно, мне не понятен нынешний тренд на необычные имена у детей. Нет, я не за то, чтобы малышей называть только распространенными именами, но все же логично выбирать имена для детей более менее привычные для восприятия человеку, живущему в России», — написала она в блоге. «Итак, почему Ратмир? Имя редкое, сильное. Звучит как восточное, но происхождение у него древне-славянское. Имеет такое значение — "воин мира"! 2 в 1))) Ну и конечно, я как человек дальновидный, сразу представляла как его будут называть друзья в компании, комфортное ли это имя в целом для произношения)) Также подумала о том, будет ли нравится это имя девочкам. А я всегда на это обращала внимание...)) Ну и конечно созвучность — Ратмир Тимурович! Идеально», — пояснила она.До рождения малыша у звездной пары был еще один вариант — они выбирали между именами «Ратмир» и «Тимур». Но, чтобы не было путаницы (настоящее имя Тимати — Тимур Юнусов), выбрали первое. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!