«Мне кажется, это другие дети»: Гарри и Лиза Галкины не узнали себя на архивном видео
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Максима Галкина
На днях в блоге Максима Галкина появилось снятое пять лет назад забавное видео — как годовалые Лиза и Гарри гуляют на улице. А после него шоумен опубликовал ролик с реакцией шестилетних детей на себя маленьких. Двойняшки с недоумением смотрят видео и отмечают, что это «другой мальчик и другая девочка» и вообще, «плохой прикол», как заявила Лиза.
«Они такие славные😍😍😍Такие умнички😍😍Лизой и Гарри не возможно не любоваться))», «Как же это мило», «Плохой прикол», «Какая прелесть», «Какие они прикольные», «Какие же они славные!!!», «Какие же они сладкие у вас», — умиляются поклонники.
А вы узнали Гарри и Лизу Галкиных?
Больше о детях Максима Галкина и Аллы Пугачевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!