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«Мне кажется, это другие дети»: Гарри и Лиза Галкины не узнали себя на архивном видео

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Instagram Максима Галкина

Шоумен поделился с поклонниками новым видео.

На днях в блоге Максима Галкина появилось снятое пять лет назад забавное видео — как годовалые Лиза и Гарри гуляют на улице. А после него шоумен опубликовал ролик с реакцией шестилетних детей на себя маленьких. Двойняшки с недоумением смотрят видео и отмечают, что это «другой мальчик и другая девочка» и вообще, «плохой прикол», как заявила Лиза.

«Они такие славные😍😍😍Такие умнички😍😍Лизой и Гарри не возможно не любоваться))», «Как же это мило», «Плохой прикол», «Какая прелесть», «Какие они прикольные», «Какие же они славные!!!», «Какие же они сладкие у вас», — умиляются поклонники.

А вы узнали Гарри и Лизу Галкиных?

Больше о детях Максима Галкина и Аллы Пугачевой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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