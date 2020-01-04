«Мне кажется, это другие дети»: Гарри и Лиза Галкины не узнали себя на архивном видео

На днях в блоге Максима Галкина появилось снятое пять лет назад забавное видео — как годовалые Лиза и Гарри гуляют на улице. А после него шоумен опубликовал ролик с реакцией шестилетних детей на себя маленьких. Двойняшки с недоумением смотрят видео и отмечают, что это «другой мальчик и другая девочка» и вообще, «плохой прикол», как заявила Лиза.