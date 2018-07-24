«Мне 33 и я вряд ли рожу много детей»: Агния Кузнецова планирует взять ребенка из детдома

Звезда фильма «А зори здесь тихие» Агния Кузнецова очень хочет стать многодетной мамой, но переживает, что годы идут, а ее мечта все никак не осуществится. Поэтому актриса подумывает о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Об этом она откровенно рассказала в совместном с мужем Максимом Петровым интервью журналу «Атмосфера».

«На мой взгляд, семья должна быть большой. Я понимаю, что мне уже тридцать три года и я вряд ли рожу троих-четверых детей. И поскольку я против искусственных манипуляций, подумываю о том, чтобы взять ребенка из детского дома. Я преклоняюсь перед парами, которые усыновляют малышей, попавших в трудную ситуацию, и воспитывают их как своих. Это великая вещь», — заявила Кузнецова.