«Улыбка бабушкина»: в Сети обсуждают фото подросших внуков Елены Малышевой

Профессор и известная телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram фото подросших внуков: 4-летнего Игоря и малыша Артура, которому нет еще и года.
«Травка появилась!!! Весна пришла!!! Мои прекрасные мальчишки. Младший первый раз увидел травку!», - подписала снимок любящая бабушка (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Большинство публикаций на странице Малышевой в социальной сети посвящены медицине. Доктор публикует отрывки из своей программы «Жить здорово» и дает советы, как быть здоровым. Фотографии родных – редкость в ее ленте. Поэтому подписчики Елены Васильевны отреагировали на снимок эмоционально. «Сочное фото!», «Младший вылитая Елена Малышева», «Какие хорошенькие! Совсем скоро смогут бегать босиком по травке. а это естественная профилактика плоскостопиям, плюс закаливание организма!».
Старшего внука назвали в честь деда – мужа телеведущей. Игорь Малышев также всю жизнь посвятил медицине. Он специалист по молекулярной биологии, профессор Московского государственного медико-стоматологического университета. У Елены Малышевой два сына. Старший, 31-летний Юрий, тоже медик и работает на программе с мамой. Младший сын Василий — юрист.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya, Anton Belitsky/ Global look press
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