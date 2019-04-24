«Улыбка бабушкина»: в Сети обсуждают фото подросших внуков Елены Малышевой

Профессор и известная телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram фото подросших внуков: 4-летнего Игоря и малыша Артура, которому нет еще и года.

«Травка появилась!!! Весна пришла!!! Мои прекрасные мальчишки. Младший первый раз увидел травку!», - подписала снимок любящая бабушка (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).