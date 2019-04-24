logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Улыбка бабушкина»: в Сети обсуждают фото подросших внуков Елены Малышевой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Игорь и Артур Малышевы

Фото: Instagram
Любимых мальчишек телеведущая показывает нечасто.

Профессор и известная телеведущая Елена Малышева опубликовала в Instagram фото подросших внуков: 4-летнего Игоря и малыша Артура, которому нет еще и года.

«Травка появилась!!! Весна пришла!!! Мои прекрасные мальчишки. Младший первый раз увидел травку!», - подписала снимок любящая бабушка (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Большинство публикаций на странице Малышевой в социальной сети посвящены медицине. Доктор публикует отрывки из своей программы «Жить здорово» и дает советы, как быть здоровым. Фотографии родных – редкость в ее ленте. Поэтому подписчики Елены Васильевны отреагировали на снимок эмоционально. «Сочное фото!», «Младший вылитая Елена Малышева», «Какие хорошенькие! Совсем скоро смогут бегать босиком по травке. а это естественная профилактика плоскостопиям, плюс закаливание организма!».

Старшего внука назвали в честь деда – мужа телеведущей. Игорь Малышев также всю жизнь посвятил медицине. Он специалист по молекулярной биологии, профессор Московского государственного медико-стоматологического университета. У Елены Малышевой два сына. Старший, 31-летний Юрий, тоже медик и работает на программе с мамой. Младший сын Василий — юрист.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya, Anton Belitsky/ Global look press

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Ольга Бузова высмеяла Дмитрия Тарасова, а он опубликовал нежное фото с новой женой
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
«Слишком горячая»: пользователи Сети обсуждают смелое фото Светланы Лободы
«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой
«Похудела на 10 килограммов»: 33-летняя Ляйсан Утяшева похвасталась стройной фигурой
«Где ты это выучила»: дочь удивила Максима Галкина новыми словами