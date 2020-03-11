Младший сын Хью Хефнера и звезда «Гарри Поттера» Скарлетт Бирн ждут первенца
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Фото: Instagram
Младший сын основателя империи Playboy Хью Хефнера — Купер сообщил подписчикам, что его супруга Скарлетт Бирн ждет ребенка. 29-летняя Скарлетт известна по роли Пэнси Паркинсон в фильмах про Гарри Поттера.
«Я и Скарлетт делимся радостными новостями. Этим летом у нас родится ребенок. Мы двое не могли бы быть еще счастливее», — написал Купер Хефнер и показал фото беременной жены. Но супруги не уточнили, кого именно они ожидают.
Фото: Instagram
Купер и Скарлетт объявили о помолвке в 2015 году, официально стали мужем и женой в 2019-м. Но пышного торжества у влюбленных не было, они планировали с размахом отметить позже.
Купер Хефнер — младший из четверых детей Хью Хефнера. Его родила вторая жена основателя Plaboy — модель Кимберли Конрад. Купер благодаря супруге вращается в актерских кругах и продолжает дело отца. Он возглавляет креативное направление в Playboy и занимается собственными стартапами.
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Фото и видео: Instagram, Getty Images
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