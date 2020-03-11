Младший сын Хью Хефнера и звезда «Гарри Поттера» Скарлетт Бирн ждут первенца

Купер и Скарлетт объявили о помолвке в 2015 году, официально стали мужем и женой в 2019-м. Но пышного торжества у влюбленных не было, они планировали с размахом отметить позже.

Купер Хефнер — младший из четверых детей Хью Хефнера. Его родила вторая жена основателя Plaboy — модель Кимберли Конрад. Купер благодаря супруге вращается в актерских кругах и продолжает дело отца. Он возглавляет креативное направление в Playboy и занимается собственными стартапами.