Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма очаровал поклонников на новом снимке с дедушкой

В Сети продолжают появляться новые снимки британской королевской семьи, сделанные в преддверии 70-летнего юбилея принца Чарльза. На днях журнал The Sunday Times обнародовал свою новую обложку, которую украсили сам Чарльз и его 6-месячный внук, принц Луи — младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Автором этого снимка, который был сделан в саду лондонского Кларенс-хауса, стал королевский фотограф Крис Джексон. В интервью изданию он рассказал, что во время фотосессии старший сын королевы Елизаветы II казался очень счастливым в окружении близких.
Напомним, недавно представители Букингемского дворца опубликовали официальный портрет монарших наследников, на котором Чарльз позировал с супругой Камиллой Паркер-Боулз, обоими сыновьями Уильямом и Гарри, их супругами Кейт Миддлтон и Меган Маркл соответственно и с внуками — принцами Джорджем, Луи и принцессой Шарлоттой.
Кстати, снимки были сделаны еще до того, как Меган Маркл объявила о своей беременности. На кадрах абсолютно незаметны изменения в ее фигуре. Напомним, первенец принца Гарри и его избранницы должен появиться на свет весной следующего года.
Фото: Wiese/face to face / Global Look Press, Getty Images