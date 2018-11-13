Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма очаровал поклонников на новом снимке с дедушкой

В Сети продолжают появляться новые снимки британской королевской семьи, сделанные в преддверии 70-летнего юбилея принца Чарльза. На днях журнал The Sunday Times обнародовал свою новую обложку, которую украсили сам Чарльз и его 6-месячный внук, принц Луи — младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Автором этого снимка, который был сделан в саду лондонского Кларенс-хауса, стал королевский фотограф Крис Джексон. В интервью изданию он рассказал, что во время фотосессии старший сын королевы Елизаветы II казался очень счастливым в окружении близких.