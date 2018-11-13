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Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма очаровал поклонников на новом снимке с дедушкой

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я выбрал вместо рекламы.
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Принцы Луи и Чарльз

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Полугодовалый принц Луи позировал с дедушкой, принцем Чарльзом, и мамой Кейт Миддлтон для новых фото, выпущенных в честь 70-летия первого в очереди наследника британского престола.

В Сети продолжают появляться новые снимки британской королевской семьи, сделанные в преддверии 70-летнего юбилея принца Чарльза. На днях журнал The Sunday Times обнародовал свою новую обложку, которую украсили сам Чарльз и его 6-месячный внук, принц Луи — младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Автором этого снимка, который был сделан в саду лондонского Кларенс-хауса, стал королевский фотограф Крис Джексон. В интервью изданию он рассказал, что во время фотосессии старший сын королевы Елизаветы II казался очень счастливым в окружении близких.

Напомним, недавно представители Букингемского дворца опубликовали официальный портрет монарших наследников, на котором Чарльз позировал с супругой Камиллой Паркер-Боулз, обоими сыновьями Уильямом и Гарри, их супругами Кейт Миддлтон и Меган Маркл соответственно и с внуками — принцами Джорджем, Луи и принцессой Шарлоттой.

Кстати, снимки были сделаны еще до того, как Меган Маркл объявила о своей беременности. На кадрах абсолютно незаметны изменения в ее фигуре. Напомним, первенец принца Гарри и его избранницы должен появиться на свет весной следующего года.

Фото: Wiese/face to face / Global Look Press, Getty Images

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