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Младший сын Джастина Портмана растет копией сыновей Натальи Водяновой

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Джастин Портман — многодетнй отец

Фото: Instagram Джастина Портмана

Бывший муж Натальи Водяновой делится новыми фотографиями самого младшего из своих наследников.

Новые фотографии младшего сына, которыми делится в своем блоге Джастин Портман, бывший муж Натальи Водяновой, неизменно вызывают бурную реакцию подписчиков.

Самые внимательные замечают — мальчик растет копией старших сыновей аристократа и модели.

А как считаете вы, сильно ли похожи братья?

Фото и видео: Instagram/@justinportman

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