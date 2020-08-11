Младший сын Джастина Портмана растет копией сыновей Натальи Водяновой
1 / 11
Фото: Instagram Джастина Портмана
Бывший муж Натальи Водяновой делится новыми фотографиями самого младшего из своих наследников.
Новые фотографии младшего сына, которыми делится в своем блоге Джастин Портман, бывший муж Натальи Водяновой, неизменно вызывают бурную реакцию подписчиков.
Самые внимательные замечают — мальчик растет копией старших сыновей аристократа и модели.
А как считаете вы, сильно ли похожи братья?
Фото и видео: Instagram/@justinportman
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!