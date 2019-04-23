Младшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнился год

Сегодня, 23 апреля, день рождения отмечает младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон – Луи. Год назад Луи Артур Чарльз появился на свет в 11 часов дня по местному времени.

Накануне по случаю дня рождения мальчика официальный аккаунт герцога и герцогини Кембрижских опубликовал новое фото именинника. «С днем рождения, принц Луи!», - подписали снимок. Последовало и поздравление от дедушки Луи – принца Уэльского Чарльза и его супруги. На их официальной странице опубликовали фото, которое сделали в 2018 году по случаю 70-летия Чарльза. На нем вся семья в сборе, а малыш Луи хватает дедушку за нос.