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Младшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнился год

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Принцу Луи - год

Фото: Instagram
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По этому поводу в Сети опубликовали новое официальное фото маленького Луи.

Сегодня, 23 апреля, день рождения отмечает младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон – Луи. Год назад Луи Артур Чарльз появился на свет в 11 часов дня по местному времени.

Накануне по случаю дня рождения мальчика официальный аккаунт герцога и герцогини Кембрижских опубликовал новое фото именинника. «С днем рождения, принц Луи!», - подписали снимок. Последовало и поздравление от дедушки Луи – принца Уэльского Чарльза и его супруги. На их официальной странице опубликовали фото, которое сделали в 2018 году по случаю 70-летия Чарльза. На нем вся семья в сборе, а малыш Луи хватает дедушку за нос.

Снимок в честь 70-летия принца Чарльза

Фото: Instagram

Принц Луи – третий ребенок принца Уильяма и его супруги Кейт. Они поженились в апреле 2011 года. В июле 2013 года у супругов родился первый сын – принц Джордж (Георг) Александр Луи. Мальчик занимает третье место в очереди на престолонаследие после деда и отца. Дочь герцога и герцогини – принцесса Шарлотта Елизавета Диана родилась в мае 2015 года.

Кстати, подписчики отметили, что маленький Луи удивительно похож одновременно и на брата, и на сестру. А как вам кажется?

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, d75, I-Images, Andrew Parsons, Pool/ Global look press

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