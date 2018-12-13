«Младшая уже такая большая»: певица МакSим поделилась редким видео с дочерьми

Российские и зарубежные звезды вовсю готовятся к Новому Году, и певица МакSим — не исключение. В своем блоге звезда показала, как ее дочки наряжают елку. «Дом вверх дном», — прокомментировала мама.

Поклонники обсуждают девочек. «Детки конфетки украшают ёлочку», «Это младшая дочь уже такая большая?», — пишут они.

Вторая дочь певицы Маша родилась в октябре 2014 года. Ее отцом оказался бизнесмен Антон Петров, который вскоре после родов возлюбленной ушел к другой. Именно из-за его запрета поклонники МакSим еще ни разу не видели лица девочки.

Фотографии и видеоролики с старшей дочерью Сашей, родившейся 8 марта 2009 года в браке певицы с звукорежиссером Алексем Луговцовым звезда показывает довольно часто на радость поклонникам.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram