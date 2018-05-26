Младшая дочь Веры Брежневой растет ее копией

Пользователи Сети не устают обсуждать внешность Веры Брежневой и ее дочерей — 17-летней Сони и 8-летней Сары. Если старшую дочь певицы обвиняют в том, что она выглядит старше мамы, то младшую считают точной копией артистки. Новый снимок, опубликованный Верой несколько часов назад, только укрепил мнение ее поклонников. «Вот с таким настроением встречаем день 😍 чего и вам желаем ❤» — подписала фотографию Вера Брежнева.
«Сара в такую красотку вырастет...ммммм», «Ксерокс», «Улыбка как наследство)», «Одинаковые ))))», «Какие красивые!! И так похожи 😍», «Мамина улыбка!!!», «Копия мамы», «Улыбки волшебные!» — написали фолловеры.
Напомним, Вера Брежнева замужем за Константином Меладзе. Старшая дочь певицы родилась от ее гражданского супруга Виталия Войченко, а младшая — в браке с Михаилом Киперманом.
Фото: instagram