Младшая дочь Светланы Зейналовой была госпитализирована в одну из столичных больниц
Фото: Instagram Светланы Зейналовой
«В общем, так получилось, что день защиты детей мы с Вероникой неожиданно встретили в больнице! Спасибо Морозовской Детской больнице, что она есть! И тут нереально круто. Честно — все организовано и сделано не хуже Медси или Лапино. Да-да! Это так! И это не вип отделение, а обычное, по скорой привезли. Так что я в прямом смысле, с помощью врачей и медперсонала, защищаю своего ребенка», — написала звездная мама.
Причину госпитализации Светлана Зейналова называть не стала, однако успокоила поклонников: здоровью ее дочери ничто не угрожает.
«Нас смотрело такое количество людей, что всех по именам не запомнила. Скоро мы поедем домой. Надеемся, что возвращаться не придется. Хотя нам правда все понравилось!! И особенно наш хирург, который на мои истеричные крики "Да вы что! Он слишком молод! Какой же он хирург!!! Дайте другого!!" — спокойно сказал "Мне уже сорок" и захлопнул перед моим носом дверь и потом спокойно вернул ребенка и проводил в палату», — поделилась она.
Редакция Passion.ru желает здоровья малышке Веронике!
Фото и видео: Instagram
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