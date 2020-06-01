Младшая дочь Светланы Зейналовой была госпитализирована в одну из столичных больниц

Причину госпитализации Светлана Зейналова называть не стала, однако успокоила поклонников: здоровью ее дочери ничто не угрожает.

«Нас смотрело такое количество людей, что всех по именам не запомнила. Скоро мы поедем домой. Надеемся, что возвращаться не придется. Хотя нам правда все понравилось!! И особенно наш хирург, который на мои истеричные крики "Да вы что! Он слишком молод! Какой же он хирург!!! Дайте другого!!" — спокойно сказал "Мне уже сорок" и захлопнул перед моим носом дверь и потом спокойно вернул ребенка и проводил в палату», — поделилась она.

Редакция Passion.ru желает здоровья малышке Веронике!