Младшая дочь Анастасии Костенко растет маминой копией: «Домашнее имя Евы — Настюха»

«Копия Настя», «Евочка, копия мамы. Красотулька, маленькая😍», «Девчонки совершенно не похожи, старшая в папу, младшая в маму! Обе классные 👍», «Мамина доча❤️», «Красавица! На маму похожа», «Глаза мамины — видно сразу», Надо же, малышки совсем разные) Ева – вылитая Вы», «На мамочку похожа», «Какие красивые 😍 Евочка и правда похожа на тебя, мини-Богиня», «И да, копия дедули вообще малышка 😍 вот бывает же так».

А как вам кажется, на кого больше похожа младшая дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова?