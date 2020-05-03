Младшая дочь Анастасии Костенко растет маминой копией: «Домашнее имя Евы — Настюха»
Фото: Instagram Анастасии Костенко
В феврале 2020 года у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась вторая дочь, которую назвали Евой. Модель наслаждается материнством и с удовольствием рассказывает подписчикам о своих дочках: «Знакомьтесь, Евусик❤️ Или, как говорит Милаша, «Ие».🥰 Так мило это звучит от Миланы😍 Обожаю их детские ароматы сливочной груши 🍼🍐, а чего стоят их сладкие щёчки. На самом деле, домашнее имя Евы - Настюха 😅. Дима как увидел ее, сказал, что похожа на меня (и на моего папу). Мне не верится, что почти 3 месяца назад я родила эту малышку. Да что уж там, Милашке через 2 месяца 2 года, и я тоже не верю, что эта прелесть наша. С характером и ещё каким🔥😅Причём обе. Парадокс: Они такие разные, но вся соль в том, что любовь моя распределена поровну ❤️❤️. P.S. Ева что-то с пустышками не дружит. Только когда на улице и то, спустя 10 минут попыток. Я уже готова сдаться и принять этот факт 🥴🙂🙃».
«Копия Настя», «Евочка, копия мамы. Красотулька, маленькая😍», «Девчонки совершенно не похожи, старшая в папу, младшая в маму! Обе классные 👍», «Мамина доча❤️», «Красавица! На маму похожа», «Глаза мамины — видно сразу», Надо же, малышки совсем разные) Ева – вылитая Вы», «На мамочку похожа», «Какие красивые 😍 Евочка и правда похожа на тебя, мини-Богиня», «И да, копия дедули вообще малышка 😍 вот бывает же так».
А как вам кажется, на кого больше похожа младшая дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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