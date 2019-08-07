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«Мистер Пухленькие ножки»: Ксения Собчак показала, как парится в бане с маленьким сыном

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Собчак

Фото: Instagram
Телеведущая приучает сына к здоровому образу жизни.

Ксения Собчак отдыхает с сыном Платоном на Сицилии. Там телеведущая решила сходить в баню, чтобы прямиком из нее нырнуть в море. По ее словам, это непередаваемые ощущения. С собой Ксения взяла и Платона. В бане малыш сидит, как и положено, в войлочной шапке. «Баня с лучшим видом на свете и лучшим банщиком. Удивительно,но в жару пойти в баню и потом в море-это прям удовольствие. Или просто я фанат бани?)))», - написала телеведущая (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Ролик вызвал волну умиления среди подписчиков Собчак. «Я несколько раз посмотрела видео,такой халесий,тьфу тьфу тьфу», «Можно смотреть бесконечно, на это», «Мистер Пухленькие ножки», - написали в комментариях к видео.

Напомним, на днях стало известно, что 13 сентября Ксения Собчак выйдет замуж за Константина Богомолова. Режиссер развелся с актрисой Дарьей Мороз в 2018 году, а телеведущая с мужем Максимом Виторганом – весной 2019-го.

Текст: Галина Нежнева

Фото видео: Instagram

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