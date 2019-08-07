«Мистер Пухленькие ножки»: Ксения Собчак показала, как парится в бане с маленьким сыном

Ксения Собчак отдыхает с сыном Платоном на Сицилии. Там телеведущая решила сходить в баню, чтобы прямиком из нее нырнуть в море. По ее словам, это непередаваемые ощущения. С собой Ксения взяла и Платона. В бане малыш сидит, как и положено, в войлочной шапке. «Баня с лучшим видом на свете и лучшим банщиком. Удивительно,но в жару пойти в баню и потом в море-это прям удовольствие. Или просто я фанат бани?)))», - написала телеведущая (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).