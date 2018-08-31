Минутка нежности: Дмитрий Тарасов показал, как Анастасия Костенко кормит младенца

Модель Анастасия Костенко признавалась, что она всегда хотела стать счастливой женой и матерью. Сегодня ее супруг, футболист Дмитрий Тарасов, показал трогательное домашнее видео. В кадре молодая мать кормит долгожданного ребенка грудью, а глава семейства играет с лабрадором.
Напомним, что Анастасия Костенко родила дочь 10 июля. Девочку назвали Миланой. С тех пор молодая мама регулярно выкладывает в свой микроблог снимки с крохой, радуя поклонников и рассказывая о том, как растет малышка.
Фото и видео: instagram