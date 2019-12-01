мимимидня: Ксения Собчак показала свое идеальное первое воскресенье зимы с трехлетним Платоном

«Так тепло от этих фото❤️», «Сына радость переполняет 🌸хорошего отдыха», «Хорошенький такой», «Какие вы классные», «Какой же сладкий ребенок», «Какое солнышко», «Чудесный», «Настоящее счастье!», «Какой милаш, клёвый парень)))», «Столько любви и тепла в фото», «Живое чудесное фото», «Какой зайчик», — пишут фолловеры.

А как началась ваша зима?