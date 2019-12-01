#мимимидня: Ксения Собчак показала свое идеальное первое воскресенье зимы с трехлетним Платоном
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Фото: Instagram Ксении Собчак
В это воскресенье пришла календарная зима. Пока многие начинают подводить итоги уходящего года, постепенно готовиться к наступлению нового, Ксения Собчак отправилась с трехлетним сыном Платоном к океану. «Идеальное первое воскресенье зимы? Прилететь в рай))))», — подписала медиадива нежные фото с очаровательным малышом.
В Stories Ксения опубликовала забавный диалог с сыном, переживающим за «бедную книжку».
«Так тепло от этих фото❤️», «Сына радость переполняет 🌸хорошего отдыха», «Хорошенький такой», «Какие вы классные», «Какой же сладкий ребенок», «Какое солнышко», «Чудесный», «Настоящее счастье!», «Какой милаш, клёвый парень)))», «Столько любви и тепла в фото», «Живое чудесное фото», «Какой зайчик», — пишут фолловеры.
А как началась ваша зима?
Больше о Ксении Собчак вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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