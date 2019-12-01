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#мимимидня: Ксения Собчак показала свое идеальное первое воскресенье зимы с трехлетним Платоном

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Собчак с сыном Платоном

Фото: Instagram Ксении Собчак

Телеведущая с сыном отправилась к океану.

В это воскресенье пришла календарная зима. Пока многие начинают подводить итоги уходящего года, постепенно готовиться к наступлению нового, Ксения Собчак отправилась с трехлетним сыном Платоном к океану. «Идеальное первое воскресенье зимы? Прилететь в рай))))», — подписала медиадива нежные фото с очаровательным малышом.

В Stories Ксения опубликовала забавный диалог с сыном, переживающим за «бедную книжку».

«Так тепло от этих фото❤️», «Сына радость переполняет 🌸хорошего отдыха», «Хорошенький такой», «Какие вы классные», «Какой же сладкий ребенок», «Какое солнышко», «Чудесный», «Настоящее счастье!», «Какой милаш, клёвый парень)))», «Столько любви и тепла в фото», «Живое чудесное фото», «Какой зайчик», — пишут фолловеры.

А как началась ваша зима?

Больше о Ксении Собчак вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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